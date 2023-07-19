Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает "Эспрессо".

"Я думаю, что в августе начнутся первые учения наших пилотов и инженеров-техников в одной из 11 стран", - сказал министр.

По его словам, накануне Министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что Польша, которая также присоединилась к этому проекту, дает свое оборудование и возможности.

"Поэтому мы в нескольких странах будем параллельно учить пилотов и инженеров-техников.

Мы же здесь в Украине будем делать свою "домашнюю задачу": оценим способности наших аэродромов, где будут использоваться самолеты и сделаем инфраструктуру для них (укрытие, снабжение, заправочные станции и т.п.)", - рассказал Резников.

Он подчеркнул, что партнеры будут принимать решения о предоставлении самолетов, как только будут готовы инфраструктура и пилоты, способны выполнять боевые задания, а инженеры будут готовы эту технику обслуживать.

"Оптимистически, думаю, что это следующий год", - отметил министр.

Он поблагодарил Данию и Нидерланды, которые проявили особую активность в создании коалиции истребителей.

Что известно об обучении украинских пилотов на F-16

25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Нидерланды 14 июня заявили , что учения украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.

22 июня Соединенные Штаты Америки получили запрос от Дании о подготовке украинских пилотов для применения истребителей F-16.

11 июля Украина подписала меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов на истребителях F-16 с 11 государствами-партнерами.

15 июля сообщалось , что страны Европы, пообещавшие начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, все еще ждут от Соединенных Штатов официального утверждения программы.

16 июля стало известно, что президент США Джо Байден одобрил обучение украинских пилотов в Европе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что первые истребители F-16 появятся в небе Украины , вероятно, до конца марта 2024 года.