"Резников должен идти в органы, а не в комитет Рады": экс-нардеп Павловский об обвинении в закупке продуктов для армии по завышенным ценам
Министр обороны Украины Алексей Резников должен был идти в правоохранительные органы в связи с обвинениями в закупке продуктов для армии по завышенным ценам
Об этом в эфире Еспресо заявил экснардеп Андрей Павловский.
"Меня удивляет реакция министра обороны Резникова. До этого было впечатление, что он прогрессивный человек европейских взглядов. Он должен знать, как в таких случаях действуют в европейских странах. Для начала он бы назначил внутреннее служебное расследование, отстранил бы этого чиновника, который является главным в этом. Сам бы лично обратился в НАБУ, ГБР, а он почему-то обращается в парламентский комитет Рады, который не имеет права открывать дела или делать выводы по чиновникам, я бы ему посоветовал обратиться в органы, чтобы они объективно расследовали это дело. Факт коррупции или подтвердился бы, или нам бы сказали, что это не правда, а манипуляция", - считает Павловский.
- Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
- После этого комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал на свое заседание руководство Минобороны.
- В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющими признаки умышленных манипуляций.
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