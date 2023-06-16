Резников: договорились со Словакией и Чехией о закупке и ремонте БМП

Об этом сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

"Подписана декларация о намерениях в сфере закупки и эксплуатации БМП с Чешской и Словацкой Республиками. Детали со временем. Однако это важный шаг в сотрудничестве наших стран", - написал Резников.

Кроме того, министр сообщил о новых возможностях по ремонту танков Leopard.

"Еще одно важное решение: ремонт танков Leopard. Великолепная совместная презентация Польши и Германии по созданию системы хаба по ремонту танков на территории Польши", - написал Резников.

Министр поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины.

"Как резюме по очередному заседанию в формате "Рамштайн": сегодня более 50 стран стоят бок о бок с Украиной и я благодарен Ллойду Остину за его лидерство, а также благодарю всех наших друзей и партнеров за непреклонную поддержку", - написал Резников.

Ранее концерн Rheinmetall получил от минобороны Германии заказ на 20 БМП Marder для Украины.

Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность в создании "птичьей коалиции" истребителей в поддержку Украины.