Резников: договорились со Словакией и Чехией о закупке и ремонте БМП
Украина по итогам встречи в формате Рамштайна заключила декларацию со Словакией и Чехию о закупке и обслуживании БМП
Об этом сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.
"Подписана декларация о намерениях в сфере закупки и эксплуатации БМП с Чешской и Словацкой Республиками. Детали со временем. Однако это важный шаг в сотрудничестве наших стран", - написал Резников.
Кроме того, министр сообщил о новых возможностях по ремонту танков Leopard.
"Еще одно важное решение: ремонт танков Leopard. Великолепная совместная презентация Польши и Германии по созданию системы хаба по ремонту танков на территории Польши", - написал Резников.
Министр поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины.
"Как резюме по очередному заседанию в формате "Рамштайн": сегодня более 50 стран стоят бок о бок с Украиной и я благодарен Ллойду Остину за его лидерство, а также благодарю всех наших друзей и партнеров за непреклонную поддержку", - написал Резников.
Ранее концерн Rheinmetall получил от минобороны Германии заказ на 20 БМП Marder для Украины.
Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность в создании "птичьей коалиции" истребителей в поддержку Украины.
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