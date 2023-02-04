Резников анонсировал скорые поставки танков Leopard, Challenger и Abrams: "Их будет очень много"
Министр обороны Алексей Резников заявил, что немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams в скором времени прибудут в Украину в большом количестве
Об этом Алексей Резников написал в твиттере.
"Официально: Танковая коалиция за Украину родилась и активно развивается. В скором времени мы с радостью будем приветствовать "леопарды", "челленджеры" и "абрамсы" на украинской земле. Их очень много", - сказал министр обороны.
- 2 февраля атташе по вопросам обороны посольства Украины в США Борис Кременецкий предположил , что предоставленные Украине танки Leopard и Challenger привлекут к боевым действиям предположительно к лету.
- В пятницу, 3 февраля, Пентагон объявил о новом пакете оборонной помощи Украине на $2,2 млрд.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что Украина будет использовать основные боевые танки, предоставленные странами НАТО для контрнаступления.
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