Об этом Алексей Резников написал в твиттере.

"Официально: Танковая коалиция за Украину родилась и активно развивается. В скором времени мы с радостью будем приветствовать "леопарды", "челленджеры" и "абрамсы" на украинской земле. Их очень много", - сказал министр обороны.