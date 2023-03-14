Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во вторник, 14 марта, на своей Facebook-странице.

По словам министра, во вторник он с главой оборонного ведомства Нидерландов Кайсой Оллонгрен посетил Николаевщину и Одесчину, где обсудили "важные вопросы в рамках подготовки к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится уже завтра, 15 марта".