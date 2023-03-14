Резников анонсировал, что десятая встреча в формате "Рамштайн" состоится 15 марта
Десятое юбилейное заседание доноров военной помощи Украины в формате "Рамштайн" состоится в среду, 15 марта
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во вторник, 14 марта, на своей Facebook-странице.
По словам министра, во вторник он с главой оборонного ведомства Нидерландов Кайсой Оллонгрен посетил Николаевщину и Одесчину, где обсудили "важные вопросы в рамках подготовки к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится уже завтра, 15 марта".
- В преддверии предстоящей встречи в формате "Рамштайн" Резников пообщался по телефону с главой Пентагоном Ллойдом Остином. Министр сообщил, что обменялся с американским коллегой "мнениями о нашем сотрудничестве и пути к победе".
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