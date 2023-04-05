Резников анонсировал 11-й "Рамштайн" в этом месяце

Об этом на брифинге журналистам сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Радио Свобода.

По его словам, очередное, уже 11-е, заседание проведут на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, где проходила первая встреча год назад, в апреле 2022-го.

Конкретную дату проведения мероприятия министр не назвал. Что касается приоритетов Украины, то министр обороны отметил, что они будут неизменными: системы противовоздушной обороны, в частности боевые самолеты.

"Наша делегация не меняет своих приоритетов. Остается приоритет №1 – это системы противовоздушной обороны, а боевой самолет является частью противовоздушной обороны, поэтому мы не останавливаемся на этом и продолжаем говорить о том, что нам нужны современные боевые платформы 4++, это однозначно. "Второе - это бронированная техника и снаряды для тяжелой артиллерии 155-го калибра и всех других. Ну и третье - это уже средства радиоэлектронной борьбы, дроны, антидроны, в том числе так называемые дроны-самоубийцы, или ударные дроны", - сказал Резников.