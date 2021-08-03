"Резкого повышения не будет": правительство до 24 августа должно определить стоимость электроэнергии для населения

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.



"Ко Дню независимости, скорее всего раньше, посмотрим, кто и сколько должен платить. Резкого роста тарифов мы не увидим", - сказал Никифоров.



Так, по его словам, сейчас этот вопрос изучают Кабинет министров и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.



В то же время Никифоров подчеркнул, что для многих повышения тарифов на электроэнергию не будет вообще.



"Резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет. Для многих его не будет вообще. Это принципиальная позиция Зеленского. Есть слои населения, для которых они и сейчас большие. Это решение Совета национальной безопасности и обороны", - подчеркнул Никифоров.

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