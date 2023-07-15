Резкое повышение акциза на алкоголь и табачные изделия может спровоцировать рост теневого рынка, – нардеп Гетманцев
Народный депутат Даниил Гетманцев считает, что решение о повышении акцизов на алкоголь и табачные изделия должно приниматься взвешенно и постепенно
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Решение о повышении акцизов на алкоголь и табачные изделия нужно принимать взвешенно и последовательно. Ведь резкое повышение акцизов может спровоцировать рост теневого рынка. Чтобы было понятно почему так может происходить, к примеру, в стоимости сигарет 60% составляет акциз. Поэтому соблазн продавать товар без акциза очень велика", - пояснил Гетманцев
Народный депутат подчеркнул, что последствия резкого повышения акцизов могут быть катастрофическими для экономики страны.
"Если мы не будем постепенно увеличивать цены на алкоголь и табачные изделия, то риск того, что в тени окажется очень большая часть рынка, очень высок. Тогда с этим труднее будет бороться. Поскольку у нас будут коррумпированные правоохранительные органы и налоговики. Многие "бизнесмены" сразу заполнят эту нишу. Поэтому решение о повышении акцизов должно быть взвешенным и постепенным", - добавил он.
- В июле прошлого года в Украине табачные изделия признали сигареты для нагрева. Поэтому предусматривает запрет их продаж несовершеннолетним и запрет любой рекламы, стимулирование продаж или спонсорство.
- 11 июля в Украине вступили в силу новые ограничения по табачным изделиям , в частности они касаются рекламы и продажи табачных изделий, а также ответственности за курение электронных сигарет в общественных местах.
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