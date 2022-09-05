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Резкое падение производства. В России подготовили отчет о последствиях западных санкций

5 сентября, 2022 понедельник
20:14
Экономика

Согласно внутреннему отчету, подготовленному для правительства, Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией

Об этом сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказался внутренний отчет, подготовленный правительством России.

Два из трех представленных в отчете сценариев демонстрируют, что в следующем году ускорится спад, а экономика вернется на довоенный уровень только в конце десятилетия или позже. "Инерционный" сценарий предполагает, что в следующем году экономика упадет на 8,3% ниже уровня 2021 года, в то время как "стрессовый" сценарий устанавливает минимум в 2024 году на 11,9% ниже уровня прошлого года.

В докладе говорится, что резкий отказ Европы от российских нефти и газа может также ударить по способности Кремля обеспечивать свой собственный рынок.

Кроме самих ограничений, охватывающих около четверти импорта и экспорта, в докладе подробно рассказывается, как Россия сейчас сталкивается с "блокадой", которая "коснулась практически всех видов транспорта". По оценкам отчета, до 200 тысяч ІТ-специалистов могут покинуть страну до 2025 года.

В документе указано, что необходимо поддержать экономику, но эти шаги содержат меры по стимулированию инвестиций, которые правительство рекламировало в последнее десятилетие, когда рост в значительной степени остановился даже без санкций.

"В связи с ограниченным доступом к западным технологиям, волной отчуждения иностранных корпораций и демографическими препятствиями потенциальный рост страны должен сократиться до 0,5–1,0% в следующем десятилетии. После этого он сократится еще больше и к 2050 году будет несколько выше нуля. Россия также будет становиться все более уязвимой перед падением мировых цен на сырьевые товары, поскольку международные резервы больше не служат буфером", - заявил российский экономист Александр Исаков.

Согласно отчету, полное прекращение поставок газа в Европу, основной экспортный рынок России, может обойтись в 400 миллиардов рублей или 6,6 миллиарда долларов в год в виде недополученных налоговых поступлений. Полностью компенсировать утраченные продажи новыми экспортными рынками не удастся даже в среднесрочной перспективе.

В результате добычу придется сократить, что ставит под угрозу цели Кремля по расширению внутренних поставок газа. Отсутствие технологий, необходимых для заводов по производству сжиженного природного газа, "критическое" и может препятствовать усилиям по строительству новых.

Планы Европы по прекращению импорта российских нефтепродуктов – в прошлом году на них приходилось около 55% экспорта – могут привести к резкому сокращению производства, в результате чего на внутреннем рынке тоже не будет топлива.

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