Резкий рост: за сутки обнаружили более 15 тыс. новых случаев коронавируса
6 октября в Украине зафиксировано 15 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1421, медработников - 341)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 3541 человек;
- летальных случаев - 314;
- выздоровели - 4380 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 53031 человек,
- методом ИФА - 9964 лица,
- экспресс-тестами - 50082 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2497643 лица;
- выздоровели - 2277762 лица;
- летальных исходов - 57 840;
- проведения ПЦР-тестов - 13111389.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1168), Львовской (1130), Одесской (1059), Днепропетровской (1042) и Донецкой (985) областях.
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