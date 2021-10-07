Резкий рост: за сутки обнаружили более 15 тыс. новых случаев коронавируса

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 3541 человек;

летальных случаев - 314;

выздоровели - 4380 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 53031 человек,

методом ИФА - 9964 лица,

экспресс-тестами - 50082 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2497643 лица;

выздоровели - 2277762 лица;

летальных исходов - 57 840;

проведения ПЦР-тестов - 13111389.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1168), Львовской (1130), Одесской (1059), Днепропетровской (1042) и Донецкой (985) областях.