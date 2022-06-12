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Главная война с Россией Резинков назвал ориентировочные сроки поставок РСЗО для Украины

Резинков назвал ориентировочные сроки поставок РСЗО для Украины

12 июня, 2022 воскресенье
21:43
война с Россией Алексей Резников

Западные реактивные системы залпового огня могут прибыть в Украину в течение нескольких недель

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Economist , передает УНИАН.

По его словам, на ряде участков фронта россияне имеют в десятки раз больше единиц оружия, чем ВСУ.

Он сообщил, что реактивные системы залпового огня прибудут "в скором времени… возможно, через неделю, возможно, две".

Резников отметил, что Украина нуждается в их большом количестве, и согласятся ли союзники их прислать, может зависеть от реакции РФ.

Он опроверг обеспокоенность западных военных относительно того, что Украина может не иметь возможности освоить новую технику так быстро, как хотелось бы. Министр подчеркнул, что ВСУ освоили западную артиллерию за две недели.

"Как сказал господин Черчилль, дайте нам инструменты, и мы закончим работу", – отметил Резников.

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Алексей Резников
РСЗО
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