Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в телеграмме .

По его словам, к Дия.City ежедневно приобщаются новые резиденты. Сейчас их уже 262 компании.

"По подсчетам, только в феврале-апреле поступления в украинский бюджет от резидентов Дия.City составляли 1,3 млрд грн. Из них – более 57 млн грн военного сбора. Это важный вклад в нашу общую победу", – подчеркнул министр.

Минцифра адаптировала проект под новые условия, чтобы простимулировать новые направления и дать возможность большему количеству компаний пользоваться стимулами. Теперь к Дия.City могут присоединиться компании, чье основное направление работы – хостинг и облачные датацентры, продукты для оборонной, промышленной и бытовой сфер, международные карточные платежные системы.

"По новым видам деятельности в Дия.City уже присоединились 13 компаний, в том числе Ajax Systems Manufacturing, De Novo, GigaCloud, TAS link, Softjourn и другие", - заметил Михаил Федоров.

Он отметил, что резиденты работают по благоприятным налоговым и правовым условиям. Также компании поддерживают экономику Украины.

23 июня Действие City получило премию Emerging Europe Awards в номинации Modern and Future-Proof Policymaking.

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