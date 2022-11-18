Резиденцию премьер-министра Канады в Оттаве закрыли на ремонт, который продлится несколько лет
Официальную резиденцию премьер-министра Канады в Оттаве закрыли для ремонта. Он продлится несколько лет
Об этом сообщает Национальная капитальная комиссия .
"На этой неделе NCC начал процесс закрытия 24 Sussex Drive, официальной резиденции премьер-министра Канады", – пишет ведомство.
Речь идет о штабе на Сассекс-драйв, 24.
Сообщается, что работники резиденции перемещаются в главное здание до очистки и других связанных работ.
"В течение следующих недель доступ к резиденции будет закрыт, чтобы обеспечить более легкий доступ для надлежащего планирования этой работы, включающей уменьшение выбросов определенных веществ, таких как асбест, а также удаление устаревших механических, отопительных и электрических систем", - пишет пресс-служба.
Также комиссия объявит тендер на выполнение работ – их планируется начать весной 2023 года.
"Сегодня, когда материалы и системы постоянно стареют и ухудшаются, необходимо принимать более важные меры для смягчения проблем, вызывающих большую обеспокоенность, таких как потенциальная опасность пожара, повреждения водой и проблемы с качеством воздуха. Чтобы предотвратить материализацию этих проблем и обеспечить целостность этого важного засекреченного объекта культурного наследия необходимо перемещение работников и закрытие объекта", - подчеркнули в ведомстве.
Известно, что о неудовлетворительном техническом состоянии резиденции премьера Канады известно давно, но из-за значительной политизации никто не хотел брать на себя ответственность за ремонт на средства налогоплательщиков.
На ремонт резиденции необходимо около $30 млн.
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