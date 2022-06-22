Об этом сообщает Медуза.

По словам Сокурова, по договоренности с итальянской и финской сторонами, режиссер должен был уехать из Петербурга в Хельсинки, а оттуда лететь на миланскую конференцию, на которой 22 июня было запланировано его выступление.

Сокуров попытался пересечь границу через пункт пропуска в Ленинградской области. Там сотрудники российской пограничной службы попросили его и его спутников выйти из авто, забрали у них паспорта и, по его словам, скрылись на несколько часов.

Когда стало ясно, что режиссер не успевает на самолет, к нему вышел начальник погранслужбы.

"Он, не смотря в глаза, попытался рассказать нам, что против моего выезда есть распоряжение товарища Мишустина (глава правительства РФ. – Ред.), каким таким, как я, запрещено пересекать границу. Я никогда не видел Мишустина живым... Откуда у Мишустина такие оговорки и ненависть ко мне, я не мог понять", — написал Сокуров.

"Конечно, на фоне разворачивающейся в Украине трагедии все, что я рассказал, может показаться, пустяком. Абсурдом, чепухой. Да и просто очередным брутальным пренебрежительным отношением государства к человеку. Да, государства, потому что именно такое системное отношение силовых ведомств к гражданину с позиции пренебрежительного "настояния" объясняет все, что случилось", — сказано в письме Сокурова.

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