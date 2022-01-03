Режиссера Лавренчука арестовали на период рассмотрения экстрадиционного запроса РФ, МИД Украины держит дело на контроле

Об этом в комментарии Укринформу сказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь украинскому гражданину Евгению Лавренчуку. Консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными и держат дело на особом контроле", - отметил Николенко.

По его словам, суд избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. Лавренчуку был предоставлен адвокат.

Спикер МИД сообщил, что 31 декабря Лавренчука посетил консул. Условия его содержания под стражей приемлемые, состояние здоровья удовлетворительное.

3 января стало известно, что главный режиссер Одесской оперы Евгений Лавренчук более двух недель удерживается в итальянском следственном изоляторе по запросу России.