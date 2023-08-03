Об этом сообщает Украинская киноакадемия.

Победителя в этой номинации определяли члены Национального союза кинематографистов Украины.

"Андрей Загданский родился в 1956 году в Киеве. Он окончил Киевский театральный институт им. И. Карпенко-Карого, факультет кинорежиссуры. В 1981-1988 годах был сотрудником студии "Киевнаучфильм". В 1992 году эмигрировал в Америку. Основал независимую киностудию", - говорится в сообщении.

В творческое наследие режиссера и продюсера входят, в частности, документальные фильмы "Вася" (2002), "Костя и Миша" (2006), "Оранжевая зима" (2007), "Мой отец Евгений" (2010), "Толкование сновидений" (1990), "Вагрич и черный квадрат" (2015), "Национальный музей" (2021) и другие.

Справочно. Кинопремия "Золотая Дзига" основана Украинской киноакадемией в 2017 году. Ее присуждают за профессиональные достижения в развитии кинематографа. Ранее почетной наградой "Золотая Дзига" за вклад в развитие украинского кинематографа были отмечены: актриса театра и кино Лариса Кадочникова, режиссер, сценарист, педагог Вячеслав Криштофович, кинооператор Юрий Гармаш, актриса театра и кино Ада Роговцева и режиссер Роман Балаян.