Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура Режиссер Загданский получит "Золотую Дзигу" за вклад в развитие украинского кино

Режиссер Загданский получит "Золотую Дзигу" за вклад в развитие украинского кино

3 августа, 2023 четверг
15:51
Культура

На седьмой торжественной церемонии Национальной кинопремии "Золотая Дзига" почетную награду за вклад в развитие украинского кинематографа вручат режиссеру и продюсеру Андрею Загданскому

Об этом сообщает Украинская киноакадемия.

Победителя в этой номинации определяли члены Национального союза кинематографистов Украины.

"Андрей Загданский родился в 1956 году в Киеве. Он окончил Киевский театральный институт им. И. Карпенко-Карого, факультет кинорежиссуры. В 1981-1988 годах был сотрудником студии "Киевнаучфильм". В 1992 году эмигрировал в Америку. Основал независимую киностудию", - говорится в сообщении.

В творческое наследие режиссера и продюсера входят, в частности, документальные фильмы "Вася" (2002), "Костя и Миша" (2006), "Оранжевая зима" (2007), "Мой отец Евгений" (2010), "Толкование сновидений" (1990), "Вагрич и черный квадрат" (2015), "Национальный музей" (2021) и другие.

Справочно. Кинопремия "Золотая Дзига" основана Украинской киноакадемией в 2017 году. Ее присуждают за профессиональные достижения в развитии кинематографа. Ранее почетной наградой "Золотая Дзига" за вклад в развитие украинского кинематографа были отмечены: актриса театра и кино Лариса Кадочникова, режиссер, сценарист, педагог Вячеслав Криштофович, кинооператор Юрий Гармаш, актриса театра и кино Ада Роговцева и режиссер Роман Балаян.

  • 1 июля Украинская киноакадемия опубликовала список номинантов на седьмую национальную премию "Золотая Дзига". Среди номинантов "Люксембург, Люксембург" и "Памфир".
Общество
Кино
Украина
Читайте также:
Олександр Усик
1 августа, 2023 вторник
У Усика отобрали титул лучшего боксера мира
шенгенська віза шенген
1 августа, 2023 вторник
Граждан Украины и других стран с безвизом с 2024 года обязут оформлять электронное разрешение на въезд в ЕС
3 августа, 2023 четверг
ВСУ изменили тактику контрнаступления: армия РФ перенапряжена и начинает отступать, - NYT
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.91
    Покупка 36.91
    Продажа 37.59
  • EUR
    Покупка 40.66
    Продажа 41.64
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
3 августа
16:40
Microsoft
Microsoft: российские хакеры причастны к фишинговым атакам десятков глобальных организаций через чаты Teams
16:31
Российская музыка в публичном пространстве: в Раде предлагают увеличить штрафы, языковой омбудсмен прокомментировал
16:30
США обеспокоены призывами Китая к контршпионажу за гражданами, – Reuters
16:14
Эксклюзив
Батальон "Свобода": Враг не оставляет попыток атаковать на Бахмутском направлении, в ход идет много техники
16:08
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:01
OPINION
Украина - Польша: все трения следует рассматривать в контексте соседских выборов
15:41
жара
Зной до +38 °C: Наталка Диденко о погоде на ближайшие три дня
15:36
Эксклюзив
В консалтинговой группе "А-95" назвали прогнозируемую цену на топливо в ближайшие недели
15:21
Выписали себе почти 1 млн грн "боевых", не работая на фронте: руководству учебного центра НГУ объявили подозрения
15:01
МВД идентифицировало более 232 тыс. военных преступников и предателей за время масштабной войны
15:00
Названа дата национальной премьеры "Мавки" в онлайн-кинотеатре
14:41
Боевые медики на передовой смогут производить переливание крови, но после подготовки Минздрава, - Маляр
14:10
Джо Байден
Байден призвал хунту в Нигере освободить президента Базума
14:07
Эксклюзив
Нардеп Вениславский объяснил, почему нельзя проводить выборы во время военного положения
14:05
Оккупанты завезли из России на Запорожье медицинский персонал: расселяют в захваченных домах украинцев
14:02
OPINION
Бункерный натравливает "белорусскую борзую" на НАТО
13:56
Часть боевиков ЧВК Вагнера подошла к литовской границе, - Науседа
13:52
Россияне привлекли к войне против Украины курсантов летных училищ, – ЦНС
13:50
ЕС осудил ядерные угрозы РФ Украине, напомнив о российском согласии с недопустимостью такой войны
13:43
Данилов: СБУ участвовала в обоих подрывах Крымского моста
13:29
Леся Гасиджак объяснила, почему некорректно сравнивать затраты на строительство музея с покупкой дронов для армии
13:21
Катастрофа вертолета с руководством МВД: объявлены подозрения пяти должностным лицам ГСЧС
13:21
Эксклюзив
Нардеп Дубинский будет затягивать расследование в отношении него, пользуясь мандатом и медийностью, - политолог Рейтерович
13:17
На Мелитопольском направлении нацгвардейцы продвинулись на 650 метров в глубь обороны врага
13:13
По $10 тыс. с человека: ГБР задержало чиновника КГВА, подозреваемого в организации схемы вывоза мужчин за границу
13:03
РФ "назначила" Норвегию недружественным государством
12:51
В Украине правоохранители разоблачили схему торговли новорожденными детьми
12:38
еРабота: ветераны и члены их семей получили 16 млн грн на создание собственного бизнеса
12:35
СБУ объявила подозрение вице-губернатору Калининградской области РФ, возглавлявшему "правительство" на оккупированной Херсонщине
12:18
До 1 сентября Рада планирует принять все законы для переговоров по вступлению в ЕС, - Стефанчук
12:12
Инфографика
Опрос: 4% респондентов из Украины положительно относятся к Сталину
12:03
OPINION
Украинская дипломатия: Отказами в предоставлении агреманов нас учат, как должно быть правильно
11:59
Из-за непогоды без света оставались 32 населенных пункта в 5 регионах
11:59
Обзор
На границе Беларуси и НАТО растет напряжение, а Бразилия считает, что может помочь закончить войну в Украине. Акценты мировых СМИ 3 августа
11:49
Россияне за сутки атаковали 10 областей Украины: 2 человека погибли, 7 ранены
11:37
В "Опоре" объяснили заявление президента ПАСЕ Кокса о выборах в Украине: речь шла о периоде после войны
11:25
СБУ и ГБР проводят обыски у нардепа, который под видом лечения отца уехал за границу
11:00
Интервью
Радослав Сикорский: Надо убедить Путина, что ему не выиграть эту войну
10:53
В Одессе задержан юрисконсульт "Партии Шария": подозревается в работе на разведку РФ
10:40
Глава МУС не исключает новые ордера на арест Путина, в том числе за преступления вагнеровцев
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV