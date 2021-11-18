Режиссер Шон Пенн пообщался с украинскими военными в зоне ООС и планирует снять фильм об Украине
Американский кинорежиссер и актер Шон Пенн пообщался с украинскими военными в зоне проведения ООС на Приазовье. Он планирует снять документальный фильм об Украине
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"Американский кинорежиссер и актер Шон Пенн, в рамках своего визита, впервые посетил Украину. В творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой обладатель двух "Оскаров" планирует снять документальный фильм об Украине. Основной замысел - рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране", - говорится в сообщении.
Пенн смог посетить один из населённых пунктов Приазовья.
В ходе визита режиссер пообщался с украинскими военнослужащими.
Справка: Шон Пенн – американский актер и кинорежиссер, лауреат премии "Оскар". Он известен своей общественной деятельностью: в 2005 году Пенн лично оказывал помощь жертвам урагана "Катрина" в Новом Орлеане. С сентября по октябрь 2011 года он посетил страны "арабской весны" (серия массовых уличных протестов, революций и внутренних военных конфликтов в ряде арабских стран, начавшихся в конце 2010 года в Тунисе и продолжающихся в некоторых странах по сей день), в частности Египет и Ливию.
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