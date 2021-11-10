Режиссер сериала "Игра в кальмара" анонсировал выход второго сезона

Об этом он рассказал AP Entertainment .



"Итак, на второй сезон было столько давления и спроса... Я почти чувствую, что вы не оставляете нам выбора! Но скажу, что действительно будет второй сезон. Это сейчас у меня в голове. Сейчас я занимаюсь планированием. Но я думаю, что еще рано говорить, когда и как это произойдет. Так что я обещаю вам, что Ги-Хун вернется и что-то сделает для этого мира", - сказал он.



Пока что Netflix официально не анонсировал второй сезон. Однако первая часть сериала стала успешным проектом в истории Netflix и сделала исполнителей главных ролей всемирно известными.



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"Игра в кальмара" - южнокорейский вебсериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Режиссер и сценарист сериала Гван Дон Хек работал над ним более 10 лет с перерывами. Сериал состоит из девяти эпизодов. Он рассказывает о группе людей, которым нужны деньги. Они принимают странное приглашение поучаствовать в корейских детских играх. Победителя ждет привлекательный приз — $38 млн, но ставки – смертельные.

Напомним, премьера сериала состоялась 17 сентября 2021 на платформе Netflix.

10 октября 2021 года министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что продолжение сериала "Игра в кальмара" можно снять в Украине .

Ранее сообщалось , что "Игра в кальмара" за месяц принесла Netflix около $1 млрд.

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