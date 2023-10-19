Режиссер Сенцов получил ранение на фронте
Украинский режиссер, бывший пленник Кремля, ныне воюющий на передовой против российских оккупантов, получил ранение. Это уже третье его ранение на фронте
Об этом он сообщил в Facebook.
"Снова ранение, но снова не тяжелое - поймал осколок в бок", - написал Сенцов.
Обстоятельства получения ранения он не раскрыл.
Кто такой Олег Сенцов
Олег Сенцов – украинский режиссер родом из Симферополя. 10 мая 2014 года сотрудники российских оккупационных силовых структур задержали Олега Сенцова в родном городе, обвинив в якобы подготовке к террористическому акту. В августе 2015 года суд окупантов приговорил украинца к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В конце концов, режиссер провел в политическом заключении более 5 лет. За это время его наградили несколькими государственными наградами Украины: Орденом за мужество I и III степени, Национальной премией Шевченко. Также он получил премию Сахарова.
После полномасштабного вторжения РФ Сенцов сначала служил в терробороне, а потом ушел на фронт.
8 июля во время контрнаступления Сенцов получил контузию, а позже в том же месяце попал под артобстрел и был ранен.
Также Сенцов подверг критике мужчин, которые не идут защищать Украину с оружием в руках. "Не могу смотреть на кофейни, переполненные бородатыми накачанными мужиками без униформы и пустые клетки в штатке своего подразделения", - высказался он.
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