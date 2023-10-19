Режиссер Сенцов получил ранение на фронте

Об этом он сообщил в Facebook.

"Снова ранение, но снова не тяжелое - поймал осколок в бок", - написал Сенцов.

Обстоятельства получения ранения он не раскрыл.

Кто такой Олег Сенцов

Олег Сенцов – украинский режиссер родом из Симферополя. 10 мая 2014 года сотрудники российских оккупационных силовых структур задержали Олега Сенцова в родном городе, обвинив в якобы подготовке к террористическому акту. В августе 2015 года суд окупантов приговорил украинца к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В конце концов, режиссер провел в политическом заключении более 5 лет. За это время его наградили несколькими государственными наградами Украины: Орденом за мужество I и III степени, Национальной премией Шевченко. Также он получил премию Сахарова.

После полномасштабного вторжения РФ Сенцов сначала служил в терробороне, а потом ушел на фронт.

8 июля во время контрнаступления Сенцов получил контузию, а позже в том же месяце попал под артобстрел и был ранен.

Также Сенцов подверг критике мужчин, которые не идут защищать Украину с оружием в руках. "Не могу смотреть на кофейни, переполненные бородатыми накачанными мужиками без униформы и пустые клетки в штатке своего подразделения", - высказался он.