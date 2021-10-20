Режиссер, продюсеры, актер: Минкульт добавил 7 человек в список угроз национальной безопасности
Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ добавило семь человек в перечень тех, кто создает угрозу нацбезопасности
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
В перечень включены российский режиссер Максим Бриус, продюсер и сценарист Генрих Кен, продюсер Сергей Щеглов, актер Михаил Вассербаум, операторы Владислав Гурчин, Александр Полагаев и Гарик Жамгарян.
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Напомним, ранее топ-менеджеру из России на три года запретили въезд в Украину .
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