Режиссер последнего фильма о Бонде приехал в Киев, чтобы взяться за организацию питания горожан
Режиссер последнего фильма о Джеймсе Бонде "007: Не время умирать" Кэри Фукунага приехал в Киев и решил помогать горожанам
Об этом сообщает популярный сайт о новостях кино и сериалах Geek Journal.
Отмечается, что знаменитый режиссер присоединился к проекту World Central Kitchen, занимающемуся организацией питания после стихийных бедствий.
До этого около недели Кэри Фукунага пробыл во Львове, где общался с беженцами и волонтерами. В частности, в его Instagram можно найти несколько историй украинских беженцев.
- Отметим, что многие звезды поддержали Украину. В частности, оскароносный актер Шон Пенн посетил Львов, чтобы помочь переселенцам. Эд Ширан, Том Оделл и другие мировые звезды присоединятся к благотворительному концерту в поддержку Украины. Один из самых популярных актеров Голливуда Киану Ривз также поддержал украинцев
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