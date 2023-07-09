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Режиссер Олег Сенцов получил контузию во время контрнаступления

9 июля, 2023 воскресенье
21:32
Культура

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов рассказал, что в субботу, 8 июля, получил контузию в ходе контрнаступления ВСУ

Об этом он написал в своем facebook 9 июля.

Он рассказал, что вместе с подразделением прошел через сложный бой, в ходе которого ВСУ удалось взять важный для наступления рубеж.

"Мы только что вышли из боя, все, кто остался. Выполнили свою задачу, взяли очень тяжелый, очень важный рубеж, чтобы продолжалось дальше наше контрнаступление", - рассказывает режиссер.

Сенцов сообщил, что многие воины были ранены, сам режиссер получил контузию.

"Я лежу здесь, жду, когда заберут. У меня контузия, походу нетяжелая, - делится военный, - Зачем я это рассказываю? Чтобы вы знали, что мы все равно победим всех в этой войне, но чтобы вы все знали цену, которую мы все платим".

Сегодня он сообщил, что находится в больнице вместе с другими ранеными.

"Это было вчера. Сегодня уже лучше. В больнице. Ребята тоже", - говорится в сообщении.

Кино
Олег Сенцов
Контрнаступление ЗСУ
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