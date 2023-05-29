Об этом пишет Variety .

Скорсезе и его супруга Хелен Моррис получили краткую частную аудиенцию в Ватикане. Режиссер рассказал, что его вдохновил и взбудоражил призыв Франциска "увидеть Иисуса".

"Я ответил на обращение Папы Римского к художникам единственным способом, который я знаю: представив и написав сценарий для фильма об Иисусе. И я собираюсь его снять", - заявил режиссер и отметил, что это может быть его следующая лента.

Справочно. Мартин Скорсезе – американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и историк кино, является основателем "Мирового фонда кино". Известен по фильмам "Волк с Уолл-стрит", "Остров проклятых", "Убийцы лунного цветка" и другими.