Режиссер Мартин Скорсезе после встречи с папой Франциском заявил, что снимет фильм об Иисусе
Режиссер Мартин Скорсезе лично встретился с Папой Римским Франциском и объявил, что собирается снять фильм об Иисусе, который может стать его следующей лентой
Об этом пишет Variety .
Скорсезе и его супруга Хелен Моррис получили краткую частную аудиенцию в Ватикане. Режиссер рассказал, что его вдохновил и взбудоражил призыв Франциска "увидеть Иисуса".
"Я ответил на обращение Папы Римского к художникам единственным способом, который я знаю: представив и написав сценарий для фильма об Иисусе. И я собираюсь его снять", - заявил режиссер и отметил, что это может быть его следующая лента.
Справочно. Мартин Скорсезе – американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и историк кино, является основателем "Мирового фонда кино". Известен по фильмам "Волк с Уолл-стрит", "Остров проклятых", "Убийцы лунного цветка" и другими.
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