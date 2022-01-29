Режиссер ленты "Клондайк" Марина Эр Горбач получила награду "Санденса" за лучшую режиссуру
Украинский режиссер Марина Эр Горбач получила награду американского кинофестиваля "Санденс" за лучшую режиссерскую работу международной программы World Cinema Dramatic Competition, собирающей лучшее мировое кино
"Волнующее кино, тщательно оформленное, изысканно построенное и прекрасно исполненное. Это фильм о выборе, который мы делаем во времена, когда мир разрывает в клочья", - так фестивальное жюри "Санденса" отметило режиссуру ленты "Клондайк", рассказывающую о событиях войны на Востоке и катастрофе рейса MH17. Победителей конкурсных программ объявили 28 января, онлайн-показы "Санденса" продлятся до 30 января.
Фильм показывает историю местной семьи, оказавшейся в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово, Донецкой области. Ирка и Толик ожидают рождения первого ребенка; война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого боинга. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда село захватывают вооруженные группировки. Главные роли в фильме исполнили Оксана Черкашина ("Плохие дороги"), Сергей Шадрин ("Черный ворон") и Олег Щербина ("Черкассы").
"Тема международной авиакатастрофы МН17 - повод привлечь внимание к жизни людей во время войны в Украине. Эта престижная кинонаграда означает, что нам удалось перенести зрителей по ту сторону экранов их новостной ленты. Я воспринимаю эту победу как маленькую каплю в многолетней борьбе Украины", - комментирует Марина Эр Горбач.
"Несмотря на то, что я видел фильм на всех этапах постпродакшена уже множество раз, сидя в зале с группой перед Q&A "Санденса" с первыми зрителями фильма, я вспоминал его так, словно видел впервые. И оглянувшись в какой-то момент в зал на команду, которая так же участвовала в съемке каждого кадра и не раз читала сценарий, я увидел, что они тоже полностью растворились в моменте. Я понял, что фильм не может оставить равнодушным не только тех, кто видит его впервые, но и тех, кто уже знает эту историю наизусть", - говорит оператор и сопродюсер "Клондайка" Слава Булаковский.
Одним из партнеров мировой премьеры "Клондайка" на главном независимом кинофестивале в США выступила общественная организация Razom for Ukraine.
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