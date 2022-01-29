Режиссер ленты "Клондайк" Марина Эр Горбач получила награду "Санденса" за лучшую режиссуру

"Волнующее кино, тщательно оформленное, изысканно построенное и прекрасно исполненное. Это фильм о выборе, который мы делаем во времена, когда мир разрывает в клочья", - так фестивальное жюри "Санденса" отметило режиссуру ленты "Клондайк", рассказывающую о событиях войны на Востоке и катастрофе рейса MH17. Победителей конкурсных программ объявили 28 января, онлайн-показы "Санденса" продлятся до 30 января.

Фильм показывает историю местной семьи, оказавшейся в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово, Донецкой области. Ирка и Толик ожидают рождения первого ребенка; война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого боинга. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда село захватывают вооруженные группировки. Главные роли в фильме исполнили Оксана Черкашина ("Плохие дороги"), Сергей Шадрин ("Черный ворон") и Олег Щербина ("Черкассы").



"Тема международной авиакатастрофы МН17 - повод привлечь внимание к жизни людей во время войны в Украине. Эта престижная кинонаграда означает, что нам удалось перенести зрителей по ту сторону экранов их новостной ленты. Я воспринимаю эту победу как маленькую каплю в многолетней борьбе Украины", - комментирует Марина Эр Горбач.

"Несмотря на то, что я видел фильм на всех этапах постпродакшена уже множество раз, сидя в зале с группой перед Q&A "Санденса" с первыми зрителями фильма, я вспоминал его так, словно видел впервые. И оглянувшись в какой-то момент в зал на команду, которая так же участвовала в съемке каждого кадра и не раз читала сценарий, я увидел, что они тоже полностью растворились в моменте. Я понял, что фильм не может оставить равнодушным не только тех, кто видит его впервые, но и тех, кто уже знает эту историю наизусть", - говорит оператор и сопродюсер "Клондайка" Слава Булаковский.

Одним из партнеров мировой премьеры "Клондайка" на главном независимом кинофестивале в США выступила общественная организация Razom for Ukraine.