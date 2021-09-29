Режиссер фильма "Домой" Алиев начал работать над фильмом о депортации крымских татар

Об этом сообщает LB.ua .

Фильма будет называться ORTALAN ( "Орталан").

События фильма разворачиваются во время депортации крымскотатарского народа. Главный герой - юноша Исмаил, который возвращается с гор в родное село Орталан, и находит его пустым. Он отправляется на поиски своей семьи.

"Орталан - название поселка, откуда в 1944 году была депортирована моя бабушка Гульсум, он имеет для меня личное значение. Нет ни одной крымскотатарской семьи, которую не задела бы эта беда. Моя задача - через историю одного мальчика рассказать историю трагедии целого народа, который в один день исчез из своей родины", - объясняет Алиев.

Съемки ORTALAN запланированы на май-август 2022 года, а премьера ожидается в 2023 году.

Напомним, украинская премьера полнометражного дебюта Наримана Алиева, ленты "Домой", состоялась на 10-м Одесском кинофестивале, где фильм взял гран-при фестиваля. Мировая премьера состоялась в мае 2019 году в Каннах в рамках конкурсной программы "Особый взгляд". В июле 2020 года "Домой" стал лучшим фильмом Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF) и лучшим иностранным фильмом в Стамбуле.