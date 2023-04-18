Режиссер Джеймс Ганн объявил о начале работы над новым фильмом о Супермене
На 85-летнюю годовщину выхода комиксов о Супермене, 18 апреля, режиссер Джеймс Ганн объявил о начале работы над новой лентой о супергерое
Об этом он написал в twitter .
Он отметил, что раннее подготовительное производство уже длится некоторое время - например, готовые костюмы и постановочный дизайн.
"Для меня большая честь быть частью наследия. А есть ли лучший день, чем годовщина Супермена, чтобы полностью погрузиться в раннее подготовительное производство "Superman Legacy"? Костюмы, постановочный дизайн и многое другое уже готовы!", - пишет Ганн.
- Ранее стало известно , что супермена в очередной ленте будет играть не Генри Кавилл.
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