Режиссер Джеймс Ганн объявил о начале работы над новым фильмом о Супермене

Об этом он написал в twitter .

Он отметил, что раннее подготовительное производство уже длится некоторое время - например, готовые костюмы и постановочный дизайн.

"Для меня большая честь быть частью наследия. А есть ли лучший день, чем годовщина Супермена, чтобы полностью погрузиться в раннее подготовительное производство "Superman Legacy"? Костюмы, постановочный дизайн и многое другое уже готовы!", - пишет Ганн.