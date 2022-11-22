Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Иранский и путинский режимы тесно сотрудничают уже много лет, а после начала активной фазы войны в Украине и с протестами в Иране, это сотрудничество увеличилось в военной и экономической сферах. Кроме того, они сегодня уже разрабатывают торговые пути через Каспийское море в Персидский залив, также планируют продолжить железную дорогу, которая идет через иранско-азербайджанскую территорию.Подобное расширение и укрепление отношений было понятно, потому что эти два режима сегодня зашли в тупики и весь мир отвернулся от них, соответственно, Иран и Россия имеют единственный вариант объединиться против всего цивилизованного мира", - прокомментировал иранский независимый обозреватель.



Мазиар Миан отметил, что сегодня борьба против сотрудничества Ирана и России заключается в поддержке протеста в Иране и иранском народе, именно это может остановить передачу ракет и дронов РФ.



"Нельзя верить иранскому режиму, но и не можем дальше молчать, необходимо сформировать позицию по иранской революции. На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон назвал протесты в Иране революцией, то есть мировые лидеры начинают понимать, что нужно делать ставку на революцию в Иране. Это понимают израильтяне, канадцы, американцы и украинцы тоже должны делать ставку на иранскую революцию. Украина страдает иранским режимом, поэтому нужно четко обозначить свою позицию и выразить поддержку иранскому народу", - подчеркнул Миан .

30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает России ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины

4 ноября представители американской разведки выразили мнение, что Иран ищет помощи России для усиления своей программы создания ядерного оружия.

5 ноября Иран впервые признал, что поставлял России дроны

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