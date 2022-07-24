"Режимы – это что-то в российских тюрьмах": Подоляк прокомментировал заявления Лаврова
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявления главы МИД России Сергея Лаврова о свержении "киевского режима"
Об этом он написал в телеграмме.
Михаил Подоляк назвал "шизофреническими" заявления России о стремлении к переговорам и одновременно цель - "избавиться от антинародного киевского режима".
"Так вот, "режимы" – это что-то в российских тюрьмах, а в Украине есть законно избранная власть, победившая на честных, конкурентных, демократических выборах. Столько незнакомых для российской элиты слов в одном предложении, не правда ли? Решая сбросить "антиисторические режимы", важно самому случайно не оказаться на безусловной свалке истории", - сказал советник.
- Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил , что Москва планирует захватить не только Донбасс и Луганщину, но и Херсонскую, Запорожскую области и другие территории Украины.
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