"Режимы – это что-то в российских тюрьмах": Подоляк прокомментировал заявления Лаврова

Об этом он написал в телеграмме.

Михаил Подоляк назвал "шизофреническими" заявления России о стремлении к переговорам и одновременно цель - "избавиться от антинародного киевского режима".

"Так вот, "режимы" – это что-то в российских тюрьмах, а в Украине есть законно избранная власть, победившая на честных, конкурентных, демократических выборах. Столько незнакомых для российской элиты слов в одном предложении, не правда ли? Решая сбросить "антиисторические режимы", важно самому случайно не оказаться на безусловной свалке истории", - сказал советник.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил , что Москва планирует захватить не только Донбасс и Луганщину, но и Херсонскую, Запорожскую области и другие территории Украины.

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