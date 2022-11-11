Режим в РФ будет стабилен, пока идет война и люди боятся силовиков, - аналитик фонда Деминициативы Бурковский
Одним из признаков нестабильности политического режима в России станет отсутствие страха граждан перед ФСБ и полицией
Об этом в эфире Еспресо заявил исполнительный директор фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Петр Бурковский.
"Первый признак того, что шатаются башни Кремля, - люди перестанут бояться полиции и ФСБ. Защищать свои права, вступать в стычки с полицией, в том числе по поводу войны в Украине и мобилизации. С другой стороны, когда российские войска будут убегать со всей оккупированной территории с 2014 г. , это будет признаком того, что башни Кремля сомневаются в правильности политики. А до тех пор, пока идет война, пока россияне боятся ФСБ и полиции, - режим достаточно стабильный", - считает он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.63
-
EUR
Покупка 39.71Продажа 40.91
- Актуальное
- Важное