Об этом в эфире Еспресо заявил исполнительный директор фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Петр Бурковский.

"Первый признак того, что шатаются башни Кремля, - люди перестанут бояться полиции и ФСБ. Защищать свои права, вступать в стычки с полицией, в том числе по поводу войны в Украине и мобилизации. С другой стороны, когда российские войска будут убегать со всей оккупированной территории с 2014 г. , это будет признаком того, что башни Кремля сомневаются в правильности политики. А до тех пор, пока идет война, пока россияне боятся ФСБ и полиции, - режим достаточно стабильный", - считает он.