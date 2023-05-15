Об этом она заявила в интервью изданию Зеркало.

Тихановская заявила, что у оппозиции существует стратегия на случай смерти Лукашенко.

"Все будет зависеть от условий, которые сложатся на тот момент. Они могут быть очень разными. Существуют определенные разработки, но такие вещи не озвучиваются", - сказала она.

По ее словам, в случае ухода Лукашенко от власти в режиме начнется хаос и борьба за власть.

"Скорее всего, и Россия пожелает какого-нибудь своего ставленника продвинуть. Я думаю, что это будет тот критический момент, когда должны начаться переговоры. Во-первых, потому что белорусский народ не примет назначенцев. Во-вторых, для вывода страны из кризиса нужно будет отменить санкции. А западные страны не будут разговаривать с режимом. Это возможно только из-за ставших субъектом демократических сил. Наша задача — сохранить суверенитет и достичь начала переговоров о транзите власти". – считает Тихановская.

Она добавила, что не исключает захвата власти силовиками или россиянами.

"Каждый для себя должен принять решение: несет ли он ответственность за свою страну, за будущее или нет. Готов он защищать свои интересы, а не просто склонить голову перед такой оккупацией русской или оккупацией милитарской лукашенковской? Я могу предположить, что и в режиме они тоже всякие сценарии разрабатывают. А что, если Лукашенко по состоянию здоровья пойдет? Возможно, сейчас они уже какие-то роли делят. Лукашенко, наверное, пытается, чтобы таких диалогов не велось. Он же у нас, в его понимании, бессмертен", - добавила оппозиционерка.