Режим Северной Кореи заявил о победе над COVID-19
В КНДР уже семь дней подряд не выявляют новых случаев коронавируса
Об этом сообщает BBC.
Таким образом, вспышка лихорадки (так режим Северной Кореи называет COVID-19), которая началась в мае, по утверждениям местных СМИ, побежден.
"Новых случаев лихорадки за последнюю неделю не было, и все, кто находился на лечении, поправились", — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.
Общее число заразившихся Covid-19 власти КНДР не сообщают. Известны лишь официальные данные, которые с конца апреля поправились 4,77 млн человек, а 74 умерли. Таким образом, коэффициент смертности составляет 0,002%. Это самый низкий показатель в мире. Многие эксперты сходятся во мнении, что показатели смертности значительно занижены.
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