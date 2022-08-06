Об этом сообщает BBC.

Таким образом, вспышка лихорадки (так режим Северной Кореи называет COVID-19), которая началась в мае, по утверждениям местных СМИ, побежден.

"Новых случаев лихорадки за последнюю неделю не было, и все, кто находился на лечении, поправились", — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

Общее число заразившихся Covid-19 власти КНДР не сообщают. Известны лишь официальные данные, которые с конца апреля поправились 4,77 млн человек, а 74 умерли. Таким образом, коэффициент смертности составляет 0,002%. Это самый низкий показатель в мире. Многие эксперты сходятся во мнении, что показатели смертности значительно занижены.

26 июля европейская комиссар по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес предупредила, что государства-члены ЕС зимой ждет очередная волна COVID-19, и призвала ускорить вакцинацию уязвимых групп населения.

25 июля стало известно, что США предоставит Украине около полумиллиона доз вакцины от COVID-19.

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