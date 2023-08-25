Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Режим Путина висит на волоске
OPINION

Режим Путина висит на волоске

Владимир Горбач
25 августа, 2023 пятница
14:04
Мнение

Посмотрел видеокомментарий Путина об убийстве Пригожина...

Думаю, вы согласитесь со мной, что ему было очень неудобно и смущенно этот факт комментировать. Глаза в стол, тональность, интонация...

Но одну правдивую вещь все же сказал, в сущности признался, что знал Пригожина еще с 90-х. Из "бурных 90-х". И что знал того как "человека сложной судьбы" (эвфемизм уголовника), наделавший в то время "ошибок" (совершивший преступления).

Ну что тут скажешь, не уберег Владимир Владимирович Евгения Викторовича, не уберег...

Читайте также: Ликвидация Пригожина: Тоска, она же скука

И известно, кстати, почему.

Если бы все было так, как рассказывает Путин и убеждает российская пропаганда, то после путча 24 июня Путин должен беречь Пригожина как зщеницу глаза. Ведь случись с ним что-нибудь, подозрение упадет прежде всего на Путина. Но нет.

Читайте также: Убийство Пригожина: первые выводы

Очевидно, все это означает, что режим Путина, как персоналистский политический режим, висел (висит?) на волоске. И уже нет таких преступлений, пойти на которые он не сможет ради самосохранения и самовыживания. Вопрос только в том, хватит ли ему для этого сил (и средств).

А так, если смотреть со стороны на "борьбу бульдогов под ковром", то выглядит, что и бульдоги, и сам ковер уже провалились в воронку внутренней эскалации, борьбы за власть не на жизнь, а на смерть.

И что внешняя война против Украины и целого Запада с ее безумно неадекватной риторикой оправдания является лишь инструментом этой внутренней борьбы состаренных бульдогов КГБ. Не на выборах же им конкурировать...

Источник

Об авторе. Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Россия
Владимир Путин
Война с Россией
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
Читайте также:
український прапор у Криму
24 августа, 2023 четверг
В Крыму взвился украинский флаг: в ГУР рассказали подробности спецоперации на полуострове
Морські дрони
24 августа, 2023 четверг
Буданов: украинские морские дроны-камикадзе парализуют российский флот в Крыму, хотя и 60-70% их уничтожают
Володимир Зеленський
24 августа, 2023 четверг
В эфире общественного вещателя Германии призвали четвертовать Зеленского для окончания войны
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.82
    Покупка 37.82
    Продажа 38.65
  • EUR
    Покупка 41.04
    Продажа 42.14
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
25 августа
13:45
"Знак на щите": в Киеве презентовали выставку в честь установки Тризуба на "Батькивщину-мать"
13:42
Песков заявил, что Путин не поедет на саммит G20 в сентябре
13:35
Включает тяжелые вооружения и боеприпасы: Финляндия одобрила 18-й пакет военной помощи Украине на €94 млн
13:02
Устойчивый рост и прибыльность: владелец OnlyFans получил $338 млн дивидендов
12:38
В Бостоне развернули самый большой в мире украинский флаг
12:32
Правительство уволило главу ГСЧС Сергея Крука
12:25
Российский пропагандист Соловьев назвал верховного представителя ЕС Борреля врагом славян
12:21
Совладельцем турецкой фирмы, которая продала Минобороны легкие куртки по цене зимних, был племянник нардепа Касая, - Украинская правда
12:21
Ликвидация Пригожина – только начало, РФ зачищает информационно-политическое поле, – Центр страткоммуникаций и информбезопасности
12:14
Передача врагу данных о движении ВСУ под Бахмутом: жительница Донбасса получила подозрение
12:02
OPINION
Вадим Денисенко
Почему чужие эксперты для нас – авторитет
11:40
Минцифры запускает программу "Прочность": как получить $60 тыс. на развитие бизнеса
11:32
За сутки Россия обстреляла 10 областей Украины: один человек погиб, 9 ранено
11:31
Обзор
Путин переписывает учебники по истории, а 42 украинских беспилотника совершают бурю в Крыму. Акценты мировых СМИ 25 августа
11:28
Советник президента ЦАР заявил, что гибель Пригожина не повлияет на сотрудничество страны с РФ
11:07
Россияне врут, что Украина и Запад согласились покинуть оккупированную часть Херсонщины РФ, - спикер Генштаба
10:53
Эксклюзив
Сергей Згурец
Згурец рассказал, сколько F-16 Норвегия может предоставить Украине
10:38
Обновлено
Армия РФ утром обстреляла Подолы на Харьковщине: ранен мужчина
10:35
В Киеве сообщили о подозрении главе ВЛК, который помогал ухилянтам уехать за границу
10:20
РФ продолжает удерживать в море ракетоноситель, общий залп может достигать 8 "калибров"
10:19
доллар
Курс валют на 25 августа: цены в банках и обменниках
10:12
В ГПСУ сказали, повлияла ли катастрофа самолета Пригожина на активность вагнеровцев возле границ Украины
10:04
OPINION
Круглосуточная игра со смертью
09:52
Эксклюзив
Андрющенко рассказал, сколько домов россияне снесли в Мариуполе
09:47
Силы обороны имели успех в двух направлениях юга Украины
09:47
В британской разведке предположили, как гибель Пригожина повлияет на ПВК Вагнера
09:43
Танцевали на могилах погибших военных: в Киеве полиция задержала двух сестер
09:06
Ночью силы ПВО сбили 4 российские ракеты и беспилотник
09:02
OPINION
Десять тезисов реалиста
08:51
Враг атаковал Днепропетровщину ракетой, дроном и "градом": более 700 семей осталось без света, есть повреждения
08:41
Лидеры Индии и Китая активизируют усилия по деэскалации напряженности на границе
08:15
Обновлено
Три крылатых ракеты, 470 солдат и 12 дронов: потери России за сутки войны в Украине
08:09
Тайвань заявил о вхождении в зону "ответа" 13 китайских истребителей
08:02
OPINION
Лейтенант запаса ВСУ Елена Белозерская
"Шпионы нагло врут, не зная ничего..."
07:40
Обновлено
Россияне атаковали Одесщину ракетами
07:18
Китайские покупатели запасаются солью после выброса очищенной воды из Фукусимы
07:06
Готовность Путина публично убить Пригожина и Уткина побуждает Совет командования Вагнера воздержаться от назначения преемников, - ISW
06:50
Латвия
Латвийские органы госбезопасности будут проверять студентов, выбирающих обучение в России
06:28
Лесные пожары в Греции стали самыми масштабными в истории ЕС, - еврокомиссар Ленарчич
06:09
Украина потеряла две позиции в рейтинге УЕФА
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV