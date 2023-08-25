Думаю, вы согласитесь со мной, что ему было очень неудобно и смущенно этот факт комментировать. Глаза в стол, тональность, интонация...

Но одну правдивую вещь все же сказал, в сущности признался, что знал Пригожина еще с 90-х. Из "бурных 90-х". И что знал того как "человека сложной судьбы" (эвфемизм уголовника), наделавший в то время "ошибок" (совершивший преступления).

Ну что тут скажешь, не уберег Владимир Владимирович Евгения Викторовича, не уберег...

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И известно, кстати, почему.

Если бы все было так, как рассказывает Путин и убеждает российская пропаганда, то после путча 24 июня Путин должен беречь Пригожина как зщеницу глаза. Ведь случись с ним что-нибудь, подозрение упадет прежде всего на Путина. Но нет.

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Очевидно, все это означает, что режим Путина, как персоналистский политический режим, висел (висит?) на волоске. И уже нет таких преступлений, пойти на которые он не сможет ради самосохранения и самовыживания. Вопрос только в том, хватит ли ему для этого сил (и средств).

А так, если смотреть со стороны на "борьбу бульдогов под ковром", то выглядит, что и бульдоги, и сам ковер уже провалились в воронку внутренней эскалации, борьбы за власть не на жизнь, а на смерть.

И что внешняя война против Украины и целого Запада с ее безумно неадекватной риторикой оправдания является лишь инструментом этой внутренней борьбы состаренных бульдогов КГБ. Не на выборах же им конкурировать...

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Об авторе. Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины

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