Режим Путина существует, пока идет война, - офицер ВСУ Лапин

Об этом в эфире Еспресо сказал офицер ВСУ Игорь Лапин.

"Все возможности россиян высчитываются количеством личного состава, который они могут привлечь к войне в Украине. В РФ есть не исчерпывающий ресурс по людям - где-то 25 млн. Давайте посмотрим, сколько населения Украины - 40 млн. 8 млн беженцев уехало, еще 5 млн - внутренне перемещенные лица. Мы сможем мобилизовать 25 млн? Нет", - отметил он.

По мнению Лапина, Россия именно на это рассчитывает и будет забрасывать телами.

"Если с их стороны – погибают уголовники, то с нашей стороны – элита нации. Они могут совершить контрнаступление. Сегодня группировка войск РФ в Беларуси растет. В самой Беларуси еще 10-15 тыс., которые могут пойти умирать за Лукашенко. У них сейчас нет силы полноценно наступать с севера. А если такое, как в Соледаре, начнется по всем фронтам? Можем ли мы разбить на опережение группировки РФ?", - подчеркнул офицер.

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Он считает, что ВСУ могут это сделать, но нужна помощь - танки, БМП, самолеты.

"Россияне могут производить до 40 ракет в месяц. В России есть деньги и ресурсы, мобилизационный ресурс, границы закрыла. Расслабляться не надо. Война может быть как быстротечной (в случае тектонических сдвигов в РФ), так и затяжная. Режим Путина существует и живет, пока идет война", - подытожил Лапин.