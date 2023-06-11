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Эксклюзив

Режим Путина как раковая опухоль. В Легионе "Свобода России" заявили, что планируют отвоевать всю РФ

11 июня, 2023 воскресенье
19:09
Война с Россией

Представитель добровольческого Легиона "Свобода России" с позывным Цезарь рассказал, каким образом его побратимы и он лично видят путь свержения политического режима Владимира Путина

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Еспресо.

"Мы видим, что путинские силовики - это Колосс на глиняных ногах. Сопротивление не организовано. Отдельные акты героизма солдат не могут оправдать глупость офицеров и неготовность этой структуры к войне. То есть, в принципе, нанеси мы удар большими силами с более решительными целями, Белгород был бы наш", - отметил Цезарь.

По его словам, Легион свою боеспособность, "в отличие от российской армии", не теряет, а наращивает.

"Мы растем качественно, мы растем численно, мы получаем боевой опыт. Мы видим, что все больше людей нас поддерживают. К нам переходят местные жители. Нас поддерживает широкое партизанское движение внутри России. Вы видите это по огромному количеству диверсий против военных и военной инфраструктуры.И только вопрос времени, когда эти два графика сойдутся. Падающий график российской армии и других путинских пособий и растущий график боеспособности Легиона", - пояснил представитель Легиона "Свобода России".

При этом, как подчеркнул Цезарь, свергнуть режим Путина можно только силовым образом, только полным освобождением РФ.

"Конечно, абсолютно полное освобождение. То есть это операция, которая будет естественно сопровождаться военными действиями. Здесь без этого никуда не деться. Это как рак четвертой стадии, который таблетками нельзя вылечить. Надо брать опухоль и вырезать ее. Здесь, к сожалению, иначе не получится", - подытожил Цезарь.

Как уже сообщалось, на счету Легиона "Свобода России" уже есть рейды с Украины на российскую территорию - в Грайворонский район Брянской области и в село Новая Таволжанка и город Шебекино Белгородской области.

Им также помогает "Русский добровольческий корпус" (РДК).

ЛСР и РДК отличаются идеологией (первые – либеральные демократы, вторые – националисты), но объединены единой целью.

Россия
Владимир Путин
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