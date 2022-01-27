"Режим прекращения огня должен быть гарантирован, и на этой основе можно предпринять следующие шаги": Зеленский о переговорах советников "нормандской четверки" и их договоренностях

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.



"Переговоры продолжались более восьми часов, были содержательными и позволяющими определить возможность достижения решений, необходимых для мира", - пишет прессслужба.



Отмечается, что президент положительно оценивает факт встречи, ее конструктивный характер, а также намерение продолжить содержательные переговоры через две недели в Берлине.



"Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день - это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантированный, надежный, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги", - уточнил Зеленский.



Отмечается, что во время встречи политических советников в Париже были детально обсуждены расхождения сторон в трактовке Минских соглашений. Также сообщалось, что соблюдение режима прекращения огня не должно зависеть от каких-либо разногласий в трактовках.



"Обязательным элементом движения к честному и стабильному миру для Донбасса через выполнение Минских договоренностей считаем активизацию работы Нормандского формата и на уровне лидеров соответствующих стран с организацией их встречи в ближайшее время", - подытожили в ОПУ.

Напомним, в среду, 26 января, глава Офиса президента Андрей Ермак после встречи советников "нормандской четверки" заявил, что сторонам впервые с 2019 года удалось согласовать совместное коммюнике.

Пока нет концентрации тех военных сил и техники, которые позволили бы РФ начать полномасштабную агрессию против Украины в любой точке, сообщил нардеп Вениславский.