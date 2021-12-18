Режим Лукашенко заявил о готовности размещения в Беларуси ядерного оружия якобы из-за "угрозы НАТО"

Об этом сообщает Белта.



"То, о чем заявил Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения – это один из возможных ответов на предстоящие возможные действия со стороны НАТО на территории Польши", - сказал Макей.

По словам Макея, "НАТО приблизилось к белорусским границам, при этом военная активность Альянса и количество военных учений значительно увеличились".

Он заявил, что якобы "НАТО создает определенный плацдарм против России в Украине".

Ранее госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович пригрозил Украине возможным "локальным конфликтом".