Режим Лукашенко заявил о готовности размещения в Беларуси ядерного оружия якобы из-за "угрозы НАТО"
Министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Беларусь готова разместить ядерное оружие при "угрозе со стороны НАТО"
Об этом сообщает Белта.
"То, о чем заявил Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения – это один из возможных ответов на предстоящие возможные действия со стороны НАТО на территории Польши", - сказал Макей.
По словам Макея, "НАТО приблизилось к белорусским границам, при этом военная активность Альянса и количество военных учений значительно увеличились".
Он заявил, что якобы "НАТО создает определенный плацдарм против России в Украине".
- Ранее госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович пригрозил Украине возможным "локальным конфликтом".
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