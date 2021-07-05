Режим Лукашенко закрыл корпункт Еврорадио в Беларуси
Белорусские власти приняли решение о закрытии корреспондентского пункта "Еврорадио" в Минске
Об этом говорится на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.
"Еврорадио" напомнило , что летом 2020 года белорусские власти заблокировали доступ к сайту euroradio.fm. Поэтому журналисты были вынуждены переехать на зеркало.
А в октябре 2020 года журналистов "Еврорадио" лишили аккредитации белорусского МИД.
В редакции также заявили, что, вероятно, закрытие корпункта является ответом на очередной пакет санкций ЕС.
"Мы ожидали такого поворота событий и готовились. Можем ли сказать, что были до конца готовы - да разве можно к такому быть готовым до конца? - но план есть, и не один. А также большой опыт работы удаленно. Мы будем действовать по процедуре. И продолжать работать", - говорится в заявлении.
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