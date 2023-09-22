Режим Лукашенко вербует вагнеровцев в свою ЧВК, - Сопротивление

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В Беларуси режим Александра Лукашенко вербует террористов из ЧВК Вагнера в свою", - говорится в заявлении.

Вагнеровцам, ставшим инструкторами в частной военной компании самопровозглашенного президента Александра Лукашенко "ГардСервис", обещают предоставлять жилье без ожидания в очереди.

Сообщается, что белорусские военнослужащие могут рассчитывать на получение квартиры только при выходе на пенсию, в лучшем случае.

Таким образом, белорусское правительство привлекает россиян для подавления протестов, показывая свои приоритеты в обороне своей страны. Однако такие действия только усиливают социальное напряжение среди белорусских силовиков.

Что известно о судьбе вагнеровцев

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который произошел в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста, Евгения Пригожина, они должны до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

3 августа наемники ЧВК Вагнера расположились в Беларуси у границы с Литвой, в городе Гродно. Президент страны Гитанас Науседа обеспокоен ситуацией безопасности.

Позже, 23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

После этого, 25 августа, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что наемники ЧВК Вагнера и дальше будут базироваться на территории страны, несмотря на вероятную гибель Пригожина.

29 августа стало известно, что министерство внутренних дел Беларуси уже месяц выдает вагнеровцам паспорта с измененными фамилиями, что может быть связано с подготовкой диверсионной деятельности, в том числе терактов.

В селе Цель близ Осиповичей продолжается расформирование лагеря ЧВК Вагнера, это показывает спутниковый снимок. С 23 августа по 14 сентября убрали примерно 60 больших военных палаток.

По состоянию на 18 сентября известно, что на территории Беларуси осталось менее 1000 наемников ЧВК Вагнера.

Также стало известно, что РФ создает в Африке ЧВК для наемников, в том числе и вагнеровцев. В то же время структура формируется на базе бригады, которую вывозят из Украины, где она участвовала в боевых действиях.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .