Режим Лукашенко признал телеграмм-канал "Отряды национальной самообороны Беларуси" террористической организацией

Об этом сообщает "Еўрарадыё" со ссылкой на Генпрокуратуру страны.



Как отмечают белорусские журналисты, "Отряды национальной самообороны Беларуси" ранее фигурировали в пропагандистских сюжетах государственного телевидения страны.



На самом деле "Отряды национальной самообороны Беларуси" - это не организация, а телеграмм канал, который ранее был признан экстремистским в железнодорожном суде Витебска.



18 августа белорусские правозащитники внесли в списки репрессированных еще семь политзаключенных. Это Артур Хацко, Егор Вершинин, Артем Соловей, Артем Карачун, Дмитрий Шиманский, Максим Тышкевич и Павел Лукаянов.



Мужчинам инкриминировали ч. 1 ст. 342 УК ( "Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок") и ч. 2 ст. 293 УК ( "Массовые беспорядки"), сообщает правозащитный веб-сайт "Весна". Правозащитники отмечают, что все упомянутые люди были участниками послевыборных протестов.



Сегодня в Беларуси насчитывается 637 политзаключенных.

18 августа в Беларуси до нескольких журналистов информагентства БелаПАН пришли с обысками силовики