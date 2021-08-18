Режим Лукашенко признал телеграмм-канал "Отряды национальной самообороны Беларуси" террористической организацией
18 августа Верховный суд Беларуси признал "Отряды национальной самообороны Беларуси" террористической организацией
Об этом сообщает "Еўрарадыё" со ссылкой на Генпрокуратуру страны.
Как отмечают белорусские журналисты, "Отряды национальной самообороны Беларуси" ранее фигурировали в пропагандистских сюжетах государственного телевидения страны.
На самом деле "Отряды национальной самообороны Беларуси" - это не организация, а телеграмм канал, который ранее был признан экстремистским в железнодорожном суде Витебска.
18 августа белорусские правозащитники внесли в списки репрессированных еще семь политзаключенных. Это Артур Хацко, Егор Вершинин, Артем Соловей, Артем Карачун, Дмитрий Шиманский, Максим Тышкевич и Павел Лукаянов.
Мужчинам инкриминировали ч. 1 ст. 342 УК ( "Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок") и ч. 2 ст. 293 УК ( "Массовые беспорядки"), сообщает правозащитный веб-сайт "Весна". Правозащитники отмечают, что все упомянутые люди были участниками послевыборных протестов.
Сегодня в Беларуси насчитывается 637 политзаключенных.
- 18 августа в Беларуси до нескольких журналистов информагентства БелаПАН пришли с обысками силовики
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