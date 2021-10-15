Режим Лукашенко признал экстремистским Telegram-канал лидера оппозиции Тихановской
Белорусский суд признал экстремистским Telegram-канал лидера оппозиции Светланы Тихановской
Об этом сообщил Telegram канал ГУБОП Беларуси.
"Судом Центрального района Минска Telegram канал" Светлана Тихановская "признан экстремистскими материалами", - говорится в сообщении.
13 октября во Беларуси приняли закон, по которому подписка на Telegram-каналы, власти признают экстремистскими, предусматривает уголовную ответственность.
Людям грозит до 7 лет тюрьмы как "участникам экстремистского формирования".
Экстремистским признан и канал платформы "Голос" публикует информацию о фальсификации выборов.
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