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Режим Лукашенко признал экстремистским Telegram-канал лидера оппозиции Тихановской

15 октября, 2021 пятница
21:53
Мир Светлана Тихановская

Белорусский суд признал экстремистским Telegram-канал лидера оппозиции Светланы Тихановской

Об этом сообщил Telegram канал ГУБОП Беларуси.

"Судом Центрального района Минска Telegram канал" Светлана Тихановская "признан экстремистскими материалами", - говорится в сообщении.

13 октября во Беларуси приняли закон, по которому подписка на Telegram-каналы, власти признают экстремистскими, предусматривает уголовную ответственность.

Людям грозит до 7 лет тюрьмы как "участникам экстремистского формирования".

Экстремистским признан и канал платформы "Голос" публикует информацию о фальсификации выборов.

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Telegram
Светлана Тихановская
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