Режим Лукашенко получит от России вооружения на $ 1 млрд

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БелТА .

По его словам, Беларусь планирует закупку российского вооружения более чем на $ 1 млрд.

"Мы ведем переговоры и планируем поставки С-400. Мы уделили вопросам обороны и безопасности с Владимиром Путиным очень много внимания", - сказал Лукашенко во время российско-белорусских учений "Запад-2021", которые проходят в Беларуси.

Ожидается, что Россия в ближайшее время поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и зенитно-ракетные комплексы С-400.