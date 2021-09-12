Режим Лукашенко получит от России вооружения на $ 1 млрд
Беларусь планирует закупить у России вооружения на общую сумму $ 1 млрд
Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БелТА .
По его словам, Беларусь планирует закупку российского вооружения более чем на $ 1 млрд.
"Мы ведем переговоры и планируем поставки С-400. Мы уделили вопросам обороны и безопасности с Владимиром Путиным очень много внимания", - сказал Лукашенко во время российско-белорусских учений "Запад-2021", которые проходят в Беларуси.
Ожидается, что Россия в ближайшее время поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и зенитно-ракетные комплексы С-400.
- Напомним, 1 сентября Александр Лукашенко заявил, что РФ поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов и системы противовоздушной обороны.
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