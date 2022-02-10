Режим Лукашенко открыл дело против мэра Днепра Филатова за замену госфлага Беларуси на БЧБ перед мэрией

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики в Telegram.

"Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь - Государственного флага, размещенного у входа в здание городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета", - говорится в сообщении.

Данный инцидент силовики назвали "надругательством над исторической и культурной реликвией" и "унижением национальной чести и достоинства белорусов".



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"Это явно вредит тесным и дружеским связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог", - говорится в сообщении.

Бело-красно-белый флаг активно использовался противниками режима Лукашенко на массовых акциях после президентских выборов в 2020 году. Сейчас его приравняли власти к нацистской символике.