Режим Лукашенко открыл дело против мэра Днепра Филатова за замену госфлага Беларуси на БЧБ перед мэрией
Белорусские силовики возбудили уголовное дело в отношении мэра Днепра Бориса Филатова, ему инкриминируют якобы разжигание национальной розни из-за замены государственного флага Беларуси возле здания горсовета на БЧБ-флаг
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики в Telegram.
"Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь - Государственного флага, размещенного у входа в здание городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета", - говорится в сообщении.
Данный инцидент силовики назвали "надругательством над исторической и культурной реликвией" и "унижением национальной чести и достоинства белорусов".
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"Это явно вредит тесным и дружеским связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог", - говорится в сообщении.
Бело-красно-белый флаг активно использовался противниками режима Лукашенко на массовых акциях после президентских выборов в 2020 году. Сейчас его приравняли власти к нацистской символике.
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