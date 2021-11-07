Режим Лукашенко не пропускает в Беларусь бесплатные вакцины с Запада, о которых договорилась команда Тихановской
Кабинет законно избранного главы белорусского государства Светланы Тихановской ведет переговоры с европейскими государствами и международными организациями, а также с чиновниками режима Александра Лукашенко о поступлении в Беларусь препаратов для прививок от COVID-19
Об этом сообщается на официальном ТГ-канале Кабинета, рассказывает Еспресо.TV.
"Всемирная организация здравоохранения, Европейский Союз и Польша присоединились к кампании вакцинации для Беларуси", - заявил сегодня, 7 ноября, советник Тихановской Франак Вячорка.
По его словам, инициатива содержит три важных аспекта:
"1. Вакцины должны быть изготовлены и доступны, производитель должен дать согласие на их внедрение в Беларуси. Пока речь идет о 400 тысячах доз.
2. Должна быть третья организация (Каритас, Красный Крест или любое из агентств ООН в Беларуси), которая взяла бы на себя выполнение миссии в Беларуси.
3. Режим должен разрешать этим вакцинам пересекать границу, а не мешать вакцинации", – пояснил политик.
Первые два пункта уже выполнены.
"Что касается третьего, то из Беларуси есть противоречивые сигналы: некоторые говорят, что Беларусь готова принять, но после слов Лукашенко - вернули. Дело зависло в неопределенности", - отмечается в сообщении.
Справка
Как передает DW, в Беларуси доступны только три вида вакцин: российский "Гам-КОВИД-Вак" (чаще всего называется "Спутник V"), тот же "Спутник" белорусского производства и китайская вакцина SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.04
Покупка 26.04Продажа 26.29
-
EUR
Покупка 29.95Продажа 30.38
- Актуальное
- Важное