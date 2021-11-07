Режим Лукашенко не пропускает в Беларусь бесплатные вакцины с Запада, о которых договорилась команда Тихановской

Об этом сообщается на официальном ТГ-канале Кабинета, рассказывает Еспресо.TV.



"Всемирная организация здравоохранения, Европейский Союз и Польша присоединились к кампании вакцинации для Беларуси", - заявил сегодня, 7 ноября, советник Тихановской Франак Вячорка.



По его словам, инициатива содержит три важных аспекта:



"1. Вакцины должны быть изготовлены и доступны, производитель должен дать согласие на их внедрение в Беларуси. Пока речь идет о 400 тысячах доз.



2. Должна быть третья организация (Каритас, Красный Крест или любое из агентств ООН в Беларуси), которая взяла бы на себя выполнение миссии в Беларуси.



3. Режим должен разрешать этим вакцинам пересекать границу, а не мешать вакцинации", – пояснил политик.



Первые два пункта уже выполнены.



"Что касается третьего, то из Беларуси есть противоречивые сигналы: некоторые говорят, что Беларусь готова принять, но после слов Лукашенко - вернули. Дело зависло в неопределенности", - отмечается в сообщении.



Справка



Как передает DW, в Беларуси доступны только три вида вакцин: российский "Гам-КОВИД-Вак" (чаще всего называется "Спутник V"), тот же "Спутник" белорусского производства и китайская вакцина SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) .



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb