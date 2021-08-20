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Режим Лукашенко намерен ликвидировать объединение белорусов мира "Бацькаўшчина"

20 августа, 2021 пятница
23:03
Мир

Верховный Суд Беларуси по просьбе Минюста страны возбудил дело о ликвидации международной неправительственной организации "Союз белорусов мира "Бацькаўшчина".

Об этом сообщает общественная организация Згуртаванне беларусаў свету Бацькаўшчина.

20 августа организация получила письмо от Верховного Суда Республики Беларусь с предложением уполномоченному представителю Ассоциации явиться на собеседование 25 августа для подготовки к судебному разбирательству.

"Оказывается, министерство юстиции постановило, что с 15 июля 2021 года руководящие и контрольно-ревизионные органы ОО "Бацькаўшчина" являются нелегитимными, а 27 июля 2021 года министерство даже исключило информацию о главе " Бацькаўшчины " из Единого государственного реестра правовых вопросов. Причина - перенос VIII съезда белорусов мира на следующий год из-за ограничений, наложенных глобальной пандемией коронавируса, за которую проголосовал Большой Совет "Бацькаўшчины", - говорится в сообщении.

В организации утверждают, что, прежде чем принять решение о переносе, "Бацькаўшчина" консультировалась с Минюстом.

Кроме того, основанием для ликвидации стали два предупреждения, которые Минюст вынес объединению во время внеплановой проверки в первой декаде июля.

Как объясняют в организации, устранить нарушения они не могли: 14 июля в офисе объединения был проведен обыск, после чего помещение было опечатано Следственным комитетом.

"Сегодня, 20 августа, организация получила ответ от Следственного комитета, из которой следует, что в отношении объединения возбуждено дело" по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.361 УК "(призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Беларусь) ", - отметили в объединении.

Международное общественное объединение "Згуртаванне беларусаў свету " Бацькаўшчина " создано в 1990 году. Среди своих целей оно называет консолидацию белорусов в стране и за ее пределами.

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репрессии в Беларуси
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