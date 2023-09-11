Режим Лукашенко набирает собственный НПК из вагнеровцев, которые отказываются воевать в Украине, – Центр насцпротиву

Об этом сообщаетЦентр нацсопротивления .

"Всем вагнеровцам в Беларуси, которые не захотели подписывать контракт с МО РФ и ехать на войну в Украину, предложили перейти в состав лукашенковского ППК "ГардСервис", - говорится в сообщении.

Члены ЧВК постоянно тренируются на базе бывшего центра специальной подготовки "Динамо" в Минской области.

"Основная задача НДП – привлечение их для противодействия оппозиции в случае неблагоприятного политического сценария для Александра Лукашенко", - отметили в Спротиве.

В ЦНС напомнили, что "ГардСервис" был создан специальным указом Лукашенко еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это единственное частное охранное предприятие, которому разрешено иметь огнестрельное оружие. Стать его "сотрудниками" могут только "проверенные" люди.

Что известно о вагнеровцах в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили , что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

После гибели предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина наемники начали покидать Беларусь. В то же время в РФ заявили, что НДС будет расформирован, а отдельным наемникам предложат заключить контракты по минобороны России.

"Группа "Вагнера" перестанет существовать. Бойцы смогут пойти "на гражданку" или подписать контракт с МО. Это незаконное вооруженное формирование. Не должно быть в государстве каких-либо вооруженных людей, которые не подчинены государству. В результате это привело к мятежу. Мы были на мятеже. Мы были на пределы гражданской войны", - говорил депутат госдумы РФ, генерал Виктор Соболев.