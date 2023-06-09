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Эксклюзив

Режим Лукашенко готовил наземное вторжение в Украину, но не удалось уговорить армию, - член кабинета Тихановской

9 июня, 2023 пятница
16:24
Война с Россией

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко был готов в декабре 2022 года отдать приказ о начале вторжения в Украину

Об этом в эфире Еспресо рассказал представитель Объединенного переходного Кабинета обороны и нацбезопасности Демократической Беларуси и основатель белорусской десантно-штурмовой группы в составе ВСУ Валерий Сахащик.

"По состоянию на конец декабря все боеспособные соединения белорусской армии находились на границе. Военнослужащие начали движение снизу, начали задавать большое количество вопросов командованию, почему они должны идти в Украину, чего это вдруг украинский народ стал нашим врагом. Минобороны попыталось запугать военных - Органы КГБ почти в полном составе почти неделю провели в войсках, шантажировали, пугали, говорили с военными - ничего это не дало. Доложили высшему руководству, что беларусская армия не тготова к ведению боевых действий в Украине, поэтому приках не был дан", – рассказал он.

Белорусь
Александр Лукашенко
Военные новости
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