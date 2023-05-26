Резервы нефти и газа в Украине будут храниться в подземных хранилищах

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что одной из стратегических задач правительства является максимальное накопление и эффективное хранение резервов как в военное время, так и в долгосрочной перспективе. В частности, энергетических ресурсов.

"Сегодня утверждаем перечень подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит нам обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недостижимые для врага и других угроз", - сказал Шмыгаль.