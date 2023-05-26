Резервы нефти и газа в Украине будут храниться в подземных хранилищах
Кабинет министров Украины утвердит перечень подземных сооружений, где будут храниться энергетические ресурсы. Они будут недосягаемы для врага
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что одной из стратегических задач правительства является максимальное накопление и эффективное хранение резервов как в военное время, так и в долгосрочной перспективе. В частности, энергетических ресурсов.
"Сегодня утверждаем перечень подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит нам обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недостижимые для врага и других угроз", - сказал Шмыгаль.
- В начале мая сообщалось, что правительство выделит 1,5 млрд грн на обустройство укрытий в школах.
- 23 мая премьер-министр Украины сообщил, что правительство направит дополнительную субвенцию в размере 588 млн гривен. Ее распределят между семью областями Украины, наиболее пострадавшими от российской агрессии.
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