"Резервы не такие уж мощные": Гуменюк о войсках РФ, страдающих контрбатарейной борьбы
Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты пытаются перебрасывать резервы с Херсонщины на Запорожское направление
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Маневр силами и средствами враг осуществляет с учетом того, насколько сильно страдает на Запорожском направлении, в том числе и Токмакском. Захватчики пытаются подтягивать резервы с Херсонского направления. Но вследствие того, что оккупанты страдают от контрбатарейной борьбы, резервы не так уж мощны, чтобы усиливать еще какое-то направление", – подчеркнула Гуменюк.
По ее словам, оккупанты пытаются наладить поставки резервов с Крымского полуострова.
"Это сложно, происходит медленно и не соответствует темпу развития боевых событий, но россияне понемногу пытаются это делать", – добавила Гуменюк.
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