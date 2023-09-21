"Резервы не такие уж мощные": Гуменюк о войсках РФ, страдающих контрбатарейной борьбы

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Маневр силами и средствами враг осуществляет с учетом того, насколько сильно страдает на Запорожском направлении, в том числе и Токмакском. Захватчики пытаются подтягивать резервы с Херсонского направления. Но вследствие того, что оккупанты страдают от контрбатарейной борьбы, резервы не так уж мощны, чтобы усиливать еще какое-то направление", – подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, оккупанты пытаются наладить поставки резервов с Крымского полуострова.

"Это сложно, происходит медленно и не соответствует темпу развития боевых событий, но россияне понемногу пытаются это делать", – добавила Гуменюк.

Боец Легиона Свобода Константин Денисов отметил, что на Запорожском фронте продолжаются ожесточенные бои, продвижение вперед усложняет российская артиллерия и авиация.

Институт изучения войны пишет, что украинские защитники продолжают наступательные действия возле Бахмута Донецкой области и на западе Запорожской области.





















