Резервов армии РФ осталось до воскресенья, - расследователь Bellingcat

Об этом Христо Грозев сообщил в эфире "Украина 24".



По словам Грозева, резервы РФ заканчиваются, и их хватит максимум до воскресенья.



"Конечно, очень сложно говорить об этом с данными, ведь они засекречены. Но судя по поведению армии и замедлению продвижения, и конечно от источников, сливающих информацию. Их резервы, если не закончились, то закончатся до воскресенья. Очень важно, что они будут делать ближайшие два дня понимая, что резервы заканчиваются. И я очень боюсь, что они могут усугубить ситуацию в ближайшие часы, дни", - сказал расследователь Bellingcat.

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