Резерв на 61 день: правительство готовит законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов
Согласно документу, в случае наступления кризисной ситуации в резервах будут запасы, которые в объемах будут составлять не менее 61 дня внутреннего потребления
Об этом на заседании правительства сообщил премьер Денис Шмыгаль.
"Сегодня в повестке дня есть важный документ из сферы национальной безопасности — законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. Будет создана диверсифицированная система хранения. В случае наступления кризисной ситуации у нас в резервах будут запасы, которые в объемах будут составлять не менее 61 дня внутреннего потребления . Это позволит бизнесу, гражданам и всей стране спокойно пройти любые вызовы в топливной сфере", - отметил глава Кабмина.
Также он добавил, что законопроект предполагает четкое взаимодействие между государством и бизнесом, определение вопроса хранения, безопасности, мониторинга и репортинга.
"Создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов – это вопрос национальной безопасности, который актуален сейчас, но останется таким же важным и после нашей победы и завершения войны", - добавил Шмыгаль.
- Отметим, что сегодня Денис Шмыгаль также сообщил об открытии нового временного пункта контроля на границе с Молдовой.
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