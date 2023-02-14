Об этом на заседании правительства сообщил премьер Денис Шмыгаль.

"Сегодня в повестке дня есть важный документ из сферы национальной безопасности — законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. Будет создана диверсифицированная система хранения. В случае наступления кризисной ситуации у нас в резервах будут запасы, которые в объемах будут составлять не менее 61 дня внутреннего потребления . Это позволит бизнесу, гражданам и всей стране спокойно пройти любые вызовы в топливной сфере", - отметил глава Кабмина.

Также он добавил, что законопроект предполагает четкое взаимодействие между государством и бизнесом, определение вопроса хранения, безопасности, мониторинга и репортинга.

"Создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов – это вопрос национальной безопасности, который актуален сейчас, но останется таким же важным и после нашей победы и завершения войны", - добавил Шмыгаль.